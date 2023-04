Photo:Internet Hanoï (VNA) – L’Administration des sports du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, vient de lancer une application baptisée « The thao Viet Nam » (Sport du Vietnam) pour sensibiliser aux 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32) qui se dérouleront en mai prochain au Cambodge.

Cette application, disponible sur les plateformes Android et iOS, fournit des informations sur les disciplines, les délégations sportives participantes et le calendrier et les activités principales des SEA Games 32.

Elle mettra à jour continuellement et rapidement des images, des informations sur la délégation sportive vietnamienne, le calendrier détaillé de chaque discipline, les performances des sportifs vietnamiens et le classement des nations.