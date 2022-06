Hanoï, 3 juin (VNA)- Le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Dang Hoang An, a annoncé le 3 juin le lancement du projet d'énergie propre, d'une valeur de 36 millions de dollars, financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

Photo : VNA

Le projet d'énergie à faibles émissions au Vietnam appelé V-LEEP II, convenu par les deux parties lors de la visite officielle de la vice-présidente américaine Kamala Harris au Vietnam en août 2021, poursuit les résultats du V-LEEP I, déployé dans le pays au cours de la période 2015 -2020.Le programme soutiendra des ressources financières pour la production d'énergie renouvelable, afin de réduire l'émission de 59 millions de tonnes de dioxyde de carbone au Vietnam, en plus de fournir une assistance technique et une formation professionnelle dans ce domaine, et d'accélérer le transfert de technologie pour production d'énergie.Grâce à ce projet, l'USAID espère aider le gouvernement du Vietnam dans la conception et la mise en œuvre d'un plan stratégique de modernisation de la production et de la transmission d'électricité, afin d'accélérer le processus de transformation vers un système énergétique plus propre et plus vert, basé sur les ressources renouvelables et le gaz naturel. - VNA