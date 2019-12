La cérémonie de lancement de la première phase du projet de décontamination de dioxine de l’ aéroport de Bien Hoa . Photo: Internet

Dong Nai (VNA) - Une cérémonie consacrée au lancement de la première phase du projet de décontamination de dioxine de l’aéroport de Bien Hoa, a été organisée le 5 décembre dans la province de Dong Nai (Sud).

Cet événement a été organisé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), l’Armée de l’air et de défense antiaérienne du Vietnam et le Centre national d'action pour le traitement des conséquences des substances chimiques toxiques et l'environnement (NACCET).

L’Armée de l’air et de défense antiaérienne du Vietnam a achevé la livraison de 37 hectares de terrain à l'Ouest de l'aéroport de Bien Hoa pour que l'USAID puisse lancer les activités dans le cadre du projet.

L’objectif de la première phase est d'éliminer le risque de fuite supplémentaire de dioxine dans les zones hors de l'aéroport, de décontaminer ces zones, de traiter et d’isoler les sols contaminés.

Les États-Unis se sont engagés à accorder 300 millions de dollars pour la décontamination de l’aéroport de Bien Hoa et de ses zones environnantes. Le projet est mis en œuvre en dix ans.

A cette occasion, l’USAID et le NACCET ont signé un accord d’un montant de 65 millions de dollars pour l'assistance aux personnes handicapées dans huit provinces vietnamiennes.

En termes de cet accord, l’USAID aidera les provinces vietnamiennes dans la modernisation des établissements de réhabilitation fonctionnelle et l’amélioration de la capacité du réseau communautaire en faveur des handicapés locaux. -VNA