Photo: Vietnam Airlines

Hanoï (VNA) - Pour la première fois au Vietnam, les élèves de 8 à 17 ans et leurs parents ont eu l’occasion de faire l'expérience d'une formation en aviation civile.

Il s'agissait d'une activité dans le cadre du programme "Vietnam Airlines Day Camp" qui a été organisé conjointement le 26 février par la compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) et Vietfuture.

Des élèves ont participé à des jeux de rôle de pilote et d’hôtesse de l'air et ont visité une cabine d’avion et un simulateur de cockpit. Ils ont également appris certaines compétences d'hôtesse de l'air et ont découvert la cuisine aérienne…

Photo: Vietnam Airlines

Le programme a été animé par des hôtesses de l'air et professeurs travaillant à Vietnam Airlines.

À cette occasion, Vietnam Airlines et Vietfuture ont signé un accord de coopération pour promouvoir des programmes d’orientation professionnelle pour les adolescents et jeunes. -VNA