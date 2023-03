Lors de la cérémonie. Photo : VNA

Hanoï, 31 mars (VNA) - Une cérémonie de lancement d'un programme télévisé "Chao Tieng Viet" (Bonjour la langue vietnamienne) et un concours pour rechercher des ambassadeurs de la langue vietnamienne à bord ont été organisés le 31 mars à Hanoï par la Maison d'édition de l'éducation du Vietnam, du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer du ministère des Affaires étrangères et Télévision vietnamienne (VTV).Le programme vise à mettre en œuvre le projet "Honorer la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne d'outre-mer entre 2023 et 2030" et le Plan de la Journée de la langue vietnamienne en 2023 approuvé par le Premier ministre, contribuant à honorer la langue nationale et les personnes qui ont fait contributions à la préservation et à la diffusion de la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne d'outre-mer, ainsi qu'à l'amélioration de l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue vietnamienne pour les Vietnamiens d'outre-mer.«Chao Tieng Viet» est conçu pour les enfants vietnamiens d'outre-mer de deux groupes d'âge - de 6 à 10 ans et de 10 à 15 ans, les enseignants et les parents qui enseignent le vietnamien en classe ou à la maison.L'émission hebdomadaire de 15 minutes est diffusée sur VTV4 et ses plateformes de réseaux sociaux.S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le vice-président du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer Mai Phan Dung, a estimé que le programme, facilement accessible à la télévision et sur les plateformes numériques, serait bien accueilli par les Vietnamiens d'outre-mer et générerait des résultats positifs dans l'enseignement du vietnamien aux enfants vietnamiens d'outre-mer.A cette occasion, le Comité a lancé un concours pour chercher des ambassadeurs de la langue vietnamienne à l'étranger. Le concours est organisé pour la première fois, ciblant 5,3 millions de Vietnamiens d'outre-mer et d'étrangers qui aiment et utilisent couramment le vietnamien.Le concours se déroule en trois phases du 1er avril au 10 août 2023. Les cinq meilleurs candidats se verront décerner le titre « d'ambassadeur de la langue vietnamienne à l'étranger en 2023 » lors de la cérémonie de clôture de la Journée d'honneur de la langue vietnamienne 2023 prévue le 8 septembre.- VNA