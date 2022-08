Hanoi (VNA) - Le Musée des femmes du Vietnam a lancé le 23 août un livre sur le général Vo Nguyên Giap intitulé « Exposition : Suit les traces du Général Giap », à l’occasion du 111e anniversaire de sa naissance.

Ce livre présente 110 poèmes de l'enseignante, poète et journaliste Nguyên Thi My Dung, qui a eu l'occasion de rencontrer le général Vo Nguyên Giap et d'écrire de nombreux articles et poèmes sur lui ces 20 dernières années.