Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un concours photographique intitulé « Conservation et utilisation durable des zones humides au Vietnam » a été lancé le 21 décembre à Hanoï.

Ce concours est placé sous les auspices du Centre pour la communication sur les ressources naturelles et l'environnement relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en collaboration avec l'Association des artistes photographes vietnamiens.

Le concours se poursuit jusqu’au 31 mai 2022. La cérémonie de remise des prix devra avoir lieu en juillet 2022. Des informations détaillées sur le concours sont publiées sur les sites web: https://tainguyenmoitruong.gov.vn; http://vapa.org.vn/vapa/; et sur d'autres médias de masse.

Lors de la cérémonie de lancement, le directeur adjoint du Centre pour la communication sur les ressources naturelles et l'environnement, Vu Minh Ly, a déclaré que la conservation et le développement durable des zones humides et de la biodiversité étaient toujours identifiés par le Parti et l'État comme l'un des objectifs du développement durable.

Le concours se concentre sur la beauté, l'importance et les valeurs des zones humides ; leurs effets sur la vie des habitants locaux ; l’état actuel des zones humides au Vietnam ; les actions visant à les conserver…-VNA