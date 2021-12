Cérémonie de lancement du concours de collection et de recherche de timbres de 2022. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Placé sous le thème "la mer et les îles du Vietnam sur les timbres", un concours de collection et de recherche de timbres de 2022 a été officiellement lancé le 30 décembre à Hanoï.

Durant jusqu'au 29 avril 2022, le concours est ouvert pour tous les enfants de 8 à 15 ans dans tout le pays.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, la secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Nguyen Pham Duy Trang, également vice-présidente permanente du conseil central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, a affirmé que le concours était considéré comme des leçons d’histoire pour les enfants sur le patriotisme, le rôle de la mer et des îles de la Patrie.

Le concours contribue à sensibiliser les enfants vietnamiens à la protection de la souveraineté sacrée de la Patrie, a-t-elle dit.

Photo d'illustration: Comité d'organisation



Les candidats doivent collecter des timbres, répondre aux questions liées au thème du concours posées par le comité d’organisation et rédiger un essai sur le thème du concours.

Les travaux devront être envoyés par courrier à l’adresse: Centre de soutien et de développement des enfants du Vietnam (7e étage, No 64 rue Ba Trieu, arrondissement de Hoan Kiem, à Hanoï) avant le 29 avril 2022. Les questions du concours sont publiées sur les sites d’internet http://www.vnpost.vn et http://www.thieunhivietnam.vn./. -VNA