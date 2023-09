Photo : VNA

Hanoï, 29 septembre (VNA) – Un concours sur les applications de gestion des déchets plastiques dans le secteur du tourisme a été lancé le 28 septembre, selon l'Association vietnamienne du Tourisme.Le concours vise à sensibiliser et à fournir des outils de gestion des déchets plastiques aux entreprises touristiques, aux agences de gestion de l'État ainsi qu'aux communautés résidentielles et proposer des solutions et des initiatives pour limiter l’impact des déchets plastiques sur les activités touristiques.Les organisations et les individus vietnamiens vivant dans le pays sont éligibles pour participer au concours, les inscriptions étant envoyées au comité d'organisation avant le 10 novembre.Le comité d'organisation remettra un premier prix d'une valeur de 40 millions de dongs (1.640 dollars), un deuxième et plusieurs prix d’encouragement.Les applications gagnantes seront annoncées lors du Vietnam International Travel Mart (VITM) 2023 qui se tiendra à Can Tho, dans le delta du Mékong.Ce concours fait partie du projet de réduction des déchets plastiques dans le secteur touristique vietnamien, mis en œuvre par l'Association vietnamienne du Tourisme en collaboration avec l'Institut de stratégie et de politique des ressources naturelles et de l'environnement du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement.- VNA