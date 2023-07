Dirigeants du Centre UNESCO pour la conservation des beaux-arts et du patrimoine culturel du Vietnam. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Fédération vietnamienne des associations de l'UNESCO a organisé le 25 juillet à Hô Chi Minh-Ville une cérémonie pour lancer un Centre UNESCO pour la conservation des beaux-arts et du patrimoine culturel du Vietnam.



Le Centre UNESCO pour la conservation des beaux-arts et du patrimoine culturel du Vietnam est une organisation sociale, scientifique et technologique qui est dotée d'un statut juridique indépendant. Il fait partie de la Fédération vietnamienne des associations de l'UNESCO.



Le Centre a pour tâche de préserver et promouvoir les valeurs des beaux arts et du patrimoine culturel du Vietnam dans le passé et le présent, de créer de nouvelles valeurs à l'avenir, d’établir des liens étroits avec des artistes, des collectionneurs, des chercheurs, des critiques d'art, des musées, des organisations culturelles à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.



Il vise également à développer la coopération au développement dans de nombreux domaines avec des organisations et des particuliers impliqués dans des projets sociaux concrets à différents niveaux dans les domaines des beaux-arts, de la culture, du patrimoine et de la conservation.



Nguyên Kim Phiên, directrice du Centre UNESCO pour la conservation des beaux-arts et du patrimoine culturel du Vietnam, a déclaré que le Centre aurait des projets dans de nombreux domaines pour apporter des avantages à la communauté, à la société ainsi qu'à ses partenaires.



De son côté, Nguyên Thi Thanh Thuy, directrice adjointe du Service de la Culture et des Sports de Hô Chi Minh-Ville, a estimé que le lancement du Centre contribuerait à instaurer de nombreux espaces des beaux-arts, en préservant et promouvant les valeurs des œuvres d'art précieuses. -VNA