Photo d'illustration : vneconomy.vn



Hanoï (VNA) - Après avoir changé de nom, le 2 novembre, Meta Platforms Inc (anciennement Facebook Inc.) a annoncé la création de Centres des sciences du climat (CSC) au Vietnam et dans plus de 30 autres pays et territoires de la région Asie-Pacifique.

Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales et des communications chez Meta Platforms Inc, a affirmé la volonté de sa compagnie de contribuer à aider les gens à saisir des informations scientifiques précises et à résoudre le problème de la désinformation.

Pour résoudre le problème du changement climatique, la compagnie privilégie une approche méthodique fondée sur les connaissances scientifiques. Plus tôt cette année, Meta s'est associé au programme Yale sur les communications sur le changement climatique pour sonder des utilisateurs de Facebook dans 30 pays et territoires afin de connaître leur point de vue sur la question.

Pour le Vietnam, l'enquête de Meta montre que huit Vietnamiens sur dix aimeraient recevoir plus d'informations sur le changement climatique. Près de neuf Vietnamiens sur dix ont déclaré qu'ils étaient "un peu inquiets" ou "très inquiets" à propos du changement climatique. En outre, plus de huit personnes sur dix pensent que le changement climatique devrait être une priorité élevée à très élevée du gouvernement et une proportion similaire s'attend à ce que le gouvernement fasse plus pour s'attaquer à ce problème.

L'enquête de Meta indique également que le soutien des Vietnamiens aux énergies renouvelables est très fort. Plus de huit personnes sur dix pensent que le Vietnam devrait utiliser davantage de sources d'énergies renouvelables. Jusqu'à 67% des personnes interrogées pensent que les mesures d'atténuation du changement climatique amélioreront la croissance économique et créeront plus d'emplois.-VNA