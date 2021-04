Hanoï (VNA) - L'ambassade de France au Vietnam, en collaboration avec la Bibliothèque nationale du Vietnam, a organisé mercredi une conférence de presse pour lancer le site France-Vietnam - Bibliothèque des flamboyants.

Kieu Thuy Nga, directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam. Photo: VNA



Etant le fruit d’une coopération entre la Bibliothèque nationale de France (BnF) et celle du Vietnam, le site à l'adresse https://heritage.bnf.fr/france-vietnam, retrace les interactions culturelles, historiques, coloniales et scientifiques entre les deux pays du XVIIe au milieu du XXe siècle. Plus de 2.000 documents remarquables, issus des collections des deux bibliothèques nationales et du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), sont aujourd’hui accessibles dans leur intégralité sur le site, a déclaré Kieu Thuy Nga, directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam.

Tous les documents sont consultables en ligne à travers huit grandes rubriques : Circulations, Traditions, Pensées et spiritualités, littératures, Transferts culturels, Gouvernements et dynasties, Sciences et société, Vie économique.

La Bibliothèque des flamboyants France-Vietnam avait été présentée pour la première fois en février dernier. A ce jour, elle compte 5.313 visites, dont environ 1.254 en provenance du Vietnam. Cela montre l'intérêt des chercheurs et du public pour les documents patrimoniaux des deux bibliothèques nationales du Vietnam et de la France.

La conférence de presse pour lancer la Bibliothèques des flamboyants. Photo: VNA



Selon l'ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery, la Bibliothèque des flamboyants a témoigné de la volonté de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires dans la mise en œuvre de l'une des recommandations de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) sur l'accès du public au patrimoine documentaire à l'ère numérique.

La Bibliothèque numérique France-Vietnam regroupe un corpus varié d’imprimés, manuscrits, cartes, dessins et photographies venant à parts égales de collections françaises et vietnamiennes. Ce patrimoine documentaire témoigne de l’histoire partagée des deux pays du XVIIe au milieu du XXe siècle (1954). En complément des ressources documentaires, une vingtaine de textes inédits rédigés par des spécialistes, des chercheurs et des conservateurs, tant français que vietnamiens, permet d’éclairer et de contextualiser les documents présentés. Le site est accessible en français et en vietnamien. -VNA