Hanoi, 6 novembre (VNA) - Le rapport sur les perspectives énergétiques du Vietnam 2019 (EOR), l’un des résultats remarquables de la coopération entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère danois de l’Energie, des Services publics et du Climat, a été lancé le 4 novembre à Hanoi.

La Centrale thermique de Quang Ninh. Photo : VNA

Le rapport a présenté trois scénarios pour atteindre l'objectif de réduction de la consommation de charbon et de la dépendance à l'égard de l'hydroélectricité, d'économie d'énergie et de promotion de l'utilisation des énergies renouvelables au Vietnam.

Pour atteindre l'objectif de développement des énergies renouvelables, les experts danois ont recommandé au Vietnam de réduire la consommation de charbon, d'utiliser davantage de moyens économes en énergie et de soutenir des projets d'investissement à grande échelle permettant d'économiser de l'énergie.

Jakob Stenby Lundsager, conseiller à long terme pour le programme de partenariat énergétique danois au Vietnam, a déclaré que le Vietnam est devenu un importateur net de charbon depuis 2015 et que la tendance est à la hausse. De 2020 à 2030, les importations de carburants seront multipliées par trois et par huit d'ici 2050.

Il a proposé que le Vietnam entreprenne rapidement des recherches sur la réduction de la demande de charbon et prenne des mesures rapides pour réduire sa consommation d'énergie.

Promouvoir le développement des énergies renouvelables, des économies d’énergie et de l’énergie thermique au gaz pourrait contribuer à inverser la tendance actuelle en matière de consommation de charbon, a-t-il suggéré.

Morten Baek, secrétaire d’Etat du ministère danois de l'Énergie, des Services publics et du Climat, a déclaré que le Vietnam disposait d'abondantes sources d'énergie solaire, d'énergie éolienne et de biomasse favorables au développement des énergies renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'environnement.

Les experts danois ont également recommandé que les économies d'énergie soient une priorité absolue dans le huitième plan énergétique du Vietnam, ajoutant qu'un cadre juridique stable, simple et transparent et une compétitivité accrue des projets d'énergie renouvelable pourraient aider la part des énergies renouvelables dans la structure électrique à atteindre 40% en 2030.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Hoang Quoc Vuong, a déclaré que l'EOR fournissait des informations utiles sur le développement des systèmes d'électricité et d'énergie à court et à long terme au Vietnam, conformément aux orientations du gouvernement vietnamien sur le développement énergétique durable en association avec la protection de l'environnement et la sécurité énergétique.

En 2013, les gouvernements vietnamien et danois ont signé des accords de coopération à long terme dans le domaine de l'énergie. Le premier rapport sur les perspectives énergétiques au Vietnam a été publié en 2017.- VNA