Lancement du projet de restauration de la zone des vestiges du Président Ho Chi Minh à Savannakhet. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Le projet de restauration de la zone des vestiges du Président Ho Chi Minh à Savannakhet, au Laos , a été mis en chantier le 9 avril. Cet ouvrage est un cadeau de Ho Chi Minh-Ville à la province lao de Savannakhet et au Département du musée de Kaysone Phomvihane.Le projet, qui revêt une signification importante pour les deux gouvernements et deux peuples, contribuera à la promotion de la fraternité, de l’amitié et de la solidarité entre le Vietnam et le Laos, a déclaré le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai.D'un montant d'investissement de plus de 60 milliards de dongs, ce projet est mis en œuvre par le Service municipal de la Culture et des Sports. Il comprend la restauration de la stèle commémorative du Président Ho Chi Minh, la construction d'un nouveau bas-relief derrière la stèle commémorative, de nouvelles salles d'exposition, de lieux de travail, de toilettes, et d'un système d'éclairage. -VNA