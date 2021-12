L'Orchestre symphonique du Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Orchestre symphonique du Vietnam et le Conseil de direction du projet de l’opéra "Princesse Anio" (Brain Group, sarl Yamaha Vietnam, Association de la promotion des échanges internationales NPO) ont tenu le 16 décembre une conférence de presse pour annoncer un projet artistique spécial, l'opéra "Princesse Anio" pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon.

Le projet est réalisé dans le but de promouvoir les relations d'amitié et d'échanges entre le Vietnam et le Japon, et de développer la culture musicale des deux pays.

L’opéra est basé sur la véritable histoire d'amour entre la princesse Ngoc Hoa (Princesse Anio) à Hoi An du Vietnam et Araki Sotaro, un commerçant à Nagasaki du Japon au début du XVIIe siècle. Selon l'histoire de la dynastie Nguyen au Vietnam, la princesse Ngoc Hoa était la fille du seigneur Nguyen Phuc Nguyen (au trône de 1613 à 1635).

L'opéra «Princesse Anio» sera présenté au public en septembre 2023, à l'occasion de la célébration de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon (21 septembre 1973 - 21 septembre 2023).

L'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio. Photo : VNA



L'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, a déclaré que les relations entre les deux pays se développaient actuellement de manière satisfaisante. L'ambassadeur a espéré que l'opéra deviendra une marque pour fêter le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et le Vietnam, aidant les deux peuples à se remémorer le passé entre les deux pays et à resserrer davantage la future cohésion des deux peuples. -VNA