Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a collaboré avec la SARL de breuvage Suntory PepsiCo Vietnam pour lancer, le 8 juin, à Hanoï, le programme "Millions d'arbres - Pour un Vietnam vert".

S'exprimant lors du programme, Bui Quang Huy, secrétaire permanent du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a déclaré que ce programme contribuerait non seulement à valoriser la force de la jeunesse vietnamienne dans la restauration des forêts, la plantation des arbres, la protection de l'environnement et l’adaptation au changement climatique, mais aussi à sensibiliser au rôle et à l'importance des arbres, des forêts et d’autres ressources naturelles telles que la terre, l'eau, l'air, etc.

Le programme contribuera à la mise en œuvre réussie du projet de plantation d’un milliard d'arbres entre 2021 et 2025 approuvé par le gouvernement. Il vise à atteindre l’objectif de planter 100 millions de nouveaux arbres pour la période 2021-2025. En 2022, le programme projette de planter 60.000 nouveaux arbres dans les bassins versants de Dak Lak et Dak Nong dans les Hauts Plateaux du Centre.

Le programme renforce les activités de sensibilisation au sein de la communauté sur les actions spécifiques pour contribuer à la protection de l'environnement et à la réponse au changement climatique, notamment l'organisation d'un concours photographique "Millions d’arbres", le lancement d'une campagne "Engagements verts", l'encouragement des "Actions vertes"...-VNA