Le programme Partenariat du Pacifique 2019 (PP19) a été lancé le 6 mai dans la ville de Tuy Hoa, province côtière centrale de Phu Yen. Photo : VNA

Phu Yen (VNA) - Le programme Partenariat du Pacifique 2019 (PP19) a été lancé le 6 mai dans la ville de Tuy Hoa, province côtière centrale de Phu Yen, dans le but d'améliorer la capacité de réaction aux catastrophes naturelles dans la région indo-pacifique.

Le programme durera jusqu'au 18 mai et comprendra un large éventail d'activités, notamment des examens médicaux pour les habitants locaux, des échanges d'expertise médicale, la construction et la réparation d'hôpitaux et d'écoles ainsi qu'une conférence sur les interventions en cas de catastrophe naturelle.

Mary Tarnowka, consule générale des États-Unis à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que les États-Unis souhaitaient unir leurs partenaires pour aider le Vietnam à atteindre ses objectifs en matière de renforcement des capacités de résilience aux catastrophes naturelles et contribuer à faire de l'Indo-Pacifique une région sûre grâce au PP19 et à d'autres programmes humanitaires.

Pour sa part, Nguyen Chi Hien, vice-président du Comité populaire de la province, a souligné que ce programme organisé avec succès au Vietnam à neuf reprises illustrait parfaitement la coopération fructueuse entre les pays de la région face au changement climatique.

C’était une opportunité pour la province de Phu Yen de se joindre aux efforts du Vietnam et des nations de la région pour améliorer leur capacité de réaction aux catastrophes, a-t-il déclaré, ajoutant que cela aiderait aussi la localité à consolider les relations entre le Vietnam et ses partenaires internationaux. –VNA