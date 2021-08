Pont Anh sao, arrodissement N°7, un point de rendez-vous des jeunes à Hô Chi Minh-Ville. Photo: Comité d'organsation du premier concours international de photo d'art à la mégapole du Sud

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’Association des artistes photographes de Hô Chi Minh-Ville organise le premier concours international de photos d’art à la mégapole du Sud à l’occasion de son 40e anniversaire.

Parrainé par l'Association des artistes photographes du Vietnam (VAPA), la Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP), la Photographic Society of America et l'Image Sans Frontière (ISF), ce concours est ouvert à tous les photographes avec quatre catégories que sont photos en couleur, photos monochromes, photos de voyage (couleur et monochrome) et portrait (couleur et monochrome)…

Chaque candidat peut envoyer au maximum quatre photos pour chaque catégorie.

Le comité d’organisation reçoit des œuvres photographiques jusqu'au 15 octobre prochain à l’adresse: www.hopaphotocontest.com.

La cérémonie de remise des prix et l’ouverture de l'exposition se tiendront fin novembre prochain à Hô Chi Minh-Ville. -VNA