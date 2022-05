Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie de lancement du mois d'action pour les enfants. Photo : VNA

Hanoï, 31 mai (VNA) - Un mois d'action pour les enfants a été lancé lors d'une cérémonie tenue le 31 mai à Hanoï en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.Sous le thème "Tous ensemble pour prendre soin, éduquer et protéger les enfants", le mois d'action vise à engager les organisations socio-politiques, les organisations sociales, les familles et les communautés dans la prise en charge, l'éducation et la protection des enfants.S'adressant à l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ‘’nous ne devrions pas seulement organiser un mois d'action, mais toujours agir pour les enfants’’.Tout en reconnaissant de nombreuses réalisations remarquables en matière de soins et de protection des enfants, le Premier ministre a déclaré que de nombreux problèmes subsistaient, tels que les abus et la violence contre les enfants, la noyade d'enfants, les suicides et la pauvreté.Il a mis l'accent sur les trois principaux piliers de la vie des enfants, qui sont famille-école-société, affirmant que le pays a besoin d'une stratégie pour les enfants, avec des solutions pour améliorer la santé des enfants et les éduquer.Le Premier ministre a également souligné la nécessité d'appliquer pleinement la loi sur les enfants et d'autres documents juridiques sur la garde, l'éducation et la protection des enfants.Il a appelé chaque individu de la communauté et de la société dans son ensemble à agir pour les enfants, pour faire en sorte que les enfants soient les premiers à bénéficier du développement socio-économique du pays.Lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh et des responsables ont offert des cadeaux aux enfants défavorisés.Le mois d'action pour les enfants a lieu chaque mois de juin pour promouvoir les soins et la protection des enfants et mobiliser les ressources sociales pour le travail.- VNA