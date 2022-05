Hanoï (VNA) - Récemment, le comité d’organisation d'Aquafina Vietnam International FashionWeek SS 2022 a annoncé le lancement du concours ''The Best Street Style Online'' sur la plateforme TikTok.



Le concours ''The Best Street Style Online'' sera un terrain de jeu intéressant pour les fans et les créateurs de contenus pour briller et avoir la possibilité de recevoir un billet VIP pour assister au plus grand événement de mode international au monde.



Pour faire monter l'ambiance avant l'événement officiel, le comité d’organisation lance pour la première fois le concours ''The Best Street Style Online'' sur la plateforme TikTok jusqu'au 20 mai 2022 pour les créateurs de contenu dans le domaine de la mode en mixant des vêtements selon différents styles. TikTok est une plate-forme qui attire beaucoup de contenus créatifs sur la mode. Par conséquent, le concours ''The Best Street Style Online'' organisé sur cette plateforme devrait inciter les fashionistas à y participer et créer une émulation entre eux.



Les participants n'ont qu'à enregistrer une vidéo et la publier sur leur compte TikTok personnel, avec un ou plusieurs styles de mode différents, tels que ; le style Élégant, Sportif ou Avant Gardiste, avec les hashtags du programme et le hashtag du style choisi. Les hashtags du programme sont : #AVIFW #ReFashion #TheBestStreetStyle et les hashtags des styles (un seul style pour chaque vidéo participante) sont : #Elegant - #Sporty - #AvantGarde.



Les vidéos du concours seront notées en fonction du nombre total d'interactions (vues, likes, partages) de la vidéo pendant la durée du concours (et de l'évaluation du comité d’organisation).



La Semaine internationale de la mode printemps-été 2022 avec le message significatif #ReFashion se tiendra officiellement du 25 au 29 mai 2022 à Hô Chi Minh-Ville.-CVN/VNA