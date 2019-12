Photo d'illustration : VietnamBiz

Le 24 décembre à Hanoï, l'Administration de la sylviculture du Vietnam relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec le journal Nong nghiep (Agriculture), a lancé le concours d’écriture "La forêt est ma vie".



Ce concours a pour but de célébrer les 75 ans de la création de ce secteur au Vietnam. Il vise également à honorer des personnes exemplaires et attirer une plus grande participation de l'ensemble de la société à la protection et au développement forestiers, au développement économique sylvicole et à l'augmentation de la valeur des produits forestiers non ligneuse associée à l'équilibre des écosystèmes naturels.



Les œuvres participantes doivent avoir été non publiées ou imprimées dans des journaux, des magazines et autres médias nationaux et étrangers. Trois catégories sont prévues : reportage, nouvelle, poème.



Ce concours s’adresse à des auteurs professionnels ou non professionnels, notamment aux cadres et employés du secteur de la sylviculture.



Les œuvres devraient être envoyées au journal Nong nghiep au 14 rue Ngo Quyen, Hanoi; ou à runglacuocsongcuatoi@gmail.com; et ce avant le 15 juin 2020.



Un premier prix, deux 2e, trois 3e, et cinq prix d’encouragement seront attribués lors d’une cérémonie prévue en août 2020.-CPV/VNA