Photo: Comité d'organisation

Hanoï (VNA) - L'Institut français du Vietnam vient de lancer un concours de création intitulé “J’aime le Têt” à l'occasion du lancement du livre J'aime le Têt publié en bilingue (en français et en vietnamien).



Ce concours s’inscrit dans le cadre de la Nuit de la lecture 2022 qui met en valeur le thème de l’amour qui épouse l’injonction de Victor Hugo : “Aimons toujours ! Aimons encore !”.



Ouvert aux enfants de moins de 14 ans, ce concours vous invite à créer en français ou en vietnamien autour de l’amour et du Têt, des œuvres inédites en prose, poésie, dessin… qui devront parvenir au comité d’organisation avant le 15 janvier 2022.



La participation au concours est entièrement gratuite. Chaque candidat peut soumettre plusieurs candidatures en même temps. Pour participer au concours, les candidats peuvent choisir une ou plusieurs des formes suivantes : Dessin sur papier A4, vidéo d'une durée maximale de 2 minutes, prose ou poésie, moins de 500 mots.



Les excellentes candidatures recevront de jolis cadeaux de la part de l’organisateur. Les auteurs gagnants acceptent que leurs œuvres soient utilisées par l'Institut français du Vietnam à des fins non commerciales.



La cérémonie de remise des prix aura lieu lors du lancement du livre J'aime le Têt organisé le 22 janvier 2022 à 14h00 à l’Auditorium de l'Institut français de Hanoi - L’Espace. -VNA