Le Hong Quan, vice-président du projet "Calendrier Truong Sa – plates-formes DK1, voyage du cœur" prend la parole lors de la cérémonie de lancement.

Hanoï (VNA) - L'application de calendrier Truong Sa (Spartly) sur les plateformes numériques Apps Store et Google Play (appelée l'application de calendrier Truong Sa) a été lancée officiellement le 5 décembre à Hanoï.

Le programme était organisé par le Comité de liaison des soldats de Truong Sa, le Fonds Truong Sa - plates-formes DK1, voyage du cœur, la Sarl Hoang Truong Media.

L'application de calendrier Truong Sa a des fonctions telles que: date, mois, année, météo, création des rendez-vous et des notes, jours fériés, informations sur la mer, les îles et le plateau continental... Les utilisateurs peuvent utiliser les systèmes d'exploitation iOS, Android pour télécharger les applications sur Apps Store et Google Play, et les utiliser gratuitement, comme les applications de calendrier.

L'application de calendrier Truong Sa est représentée par des images de la mer, des îles et du plateau continental du Vietnam pris par des Vietnamiens dans et hors du pays lors de leurs voyages pour rendre visite aux soldats et habitants de Truong Sa.

Sur le fond d'images vives de la mer, des îles et du plateau continental, l'application contient également des données d'informations du Département de la politique de l’Armée navale, telles que celles sur les îles, les forces d’application de la loi en mer, les concepts de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982... Des histoires, des poèmes, des chansons écrites sur la mer, les îles, les forces de l'ordre en mer, les soldats de la marine sont également mis à jour sur l'application, afin d'apporter aux utilisateurs de nouvelles expériences et connaissances sur la mer, les îles, le plateau continental et la souveraineté du pays, à travers cela de belles images sur la mer, les îles et le plateau continental du Vietnam seront présentées aux amis internationaux.

«L’application de calendrier Truong Sa deviendra un pont reliant ceux qui se sont rendus à Truong Sa et à la plate-forme DK1 ainsi que les gens qui aiment la mer et les îles, renforçant ainsi la solidarité et l’esprit d’orientation vers la mer et les îles de la Patrie par des œuvres significatives », a déclaré Le Hong Quan, vice-président du projet "Calendrier Truong Sa – plates-formes DK1, voyage du cœur".

Le projet "Calendrier Truong Sa – plates-formes DK1, voyage du cœur" a été lancé en 2018. Désireux de diffuser l'image de la mer et des îles du Vietnam auprès d'amis nationaux et internationaux, le projet a publié en deux ans près de 10 000 calendriers papier contenant des images des îles relevant de l’archipel de Truong Sa et des plates-formes DK1. Ces calendriers ont été remis à de nombreuses organisations et personnes dans et hors du pays, notamment les Viet kieu à Taiwan (Chine), aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Russie, en Allemagne, en Pologne, en Algérie, en Ukraine...

À ce jour, le projet a octroyé 32 bourses d’études (d’une valeur de 3 millions de dong pour chacune) aux enfants de soldats de Truong Sa. En outre, lors du Nouvel An lunaire de 2019, le projet a également offert des cadeaux aux soldats de Truong Sa. «Ce projet contribue à affirmer la souveraineté du Vietnam sur l’archipel de Truong Sa, stimulant ainsi le patriotisme et la fierté nationale, en particulier pour la communauté vietnamienne à l’étranger », a déclaré Le Hong Quan. -VNA