Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 6 janvier, le Comité national de la sécurité routière, en collaboration avec le Comité populaire de Hanoï, a lancé le 6 janvier à Hanoï l'Année de la sécurité routière 2022 et la campagne pour assurer la sécurité routière lors du Nouvel An lunaire et la Fête du Printemps 2022.

Prenant la parole à la cérémonie de lancement, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a souligné les résultats obtenus au cours de l'Année de la sécurité routière 2021.

Le nombre d'accidents de la circulation, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées à cause des accidents de la circulation ont tous fortement diminué par rapport à 2020, en particulier le nombre de décès a diminué à moins de 5.800 personnes. Les embouteillages se sont progressivement réduits.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh . Photo: VNA

Au nom du gouvernement, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a demandé aux agences membres du Comité national de la sécurité routière et des comités populaires des villes et provinces au ressort central de planifier et de mettre en œuvre efficacement l'Année de la sécurité routière 2022 avec le thème « Construire une culture de la circulation sûre associée à un contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19 »

S'exprimant en réponse à l'Année de la sécurité routière 2022, le président du Comité populaire de Hanoï Chu Ngoc Anh a exprimé la détermination des habitants de la capitale à mettre en œuvre l'Année de la sécurité routière 2022 et la période de pointe pour assurer l'ordre social et la sécurité de la circulation à l’occasion du Nouvel An lunaire et la Fête du printemps 2022. -VNA