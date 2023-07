Photo: sggp.org

Hanoï (VNA) – La Semaine de la danse du Vietnam 2023 pour thème "Convergence et brillance dans le futur" a été officiellement lancée le 15 juillet avec le tour préliminaire.



Les événements dans le cadre de la Semaine de la danse du Vietnam auront lieu du 15 juillet au 29 octobre à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville, avec la participation de tous les artistes professionnels et amateurs vivant au Vietnam, y compris les étrangers.



Les artistes peuvent se présenter en groupe ou individuellement dans quatre catégories d'âge : enfants (6-9 ans), adolescents (10-18 ans), adultes (plus de 18 ans), et personnes âgées (plus de 50 ans). De plus, la Semaine de la danse est ouverte aux individus/organisations internationales via l'introduction et la sélection des ambassades, consulats et instituts culturels des pays.



Les activités de la Semaine de la danse du Vietnam comprendront deux contenus : un concours d'œuvres de danse folklorique nationale et le Festival de danse vietnamien et international.



La Semaine est organisée par l'Association des artistes de la danse du Vietnam en collaboration avec les Départements de la culture et des sports de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville, le conseil de gestion du parc Thong Nhat et la compagnie de communications Kinh Ky Foundation. -VNA