Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Salon international de la logistique du Vietnam (VILOG) 2023, le premier du genre, a ouvert ses portes à Ho Chi Minh-Ville le 10 août.

Photo : VNA

Avec 345 stands de 250 entreprises de 22 pays et territoires, il présente des produits, des services et les dernières technologies dans les domaines du transport et de l'expédition, des services et des systèmes d'entrepôt, de l'emballage et de la chaîne du froid et de l'informatique logistique Le Duy Hiep, président de la Vietnam Logistics Business Association (VLA - Association vietnamienne de la logistique), a déclaré que VILOG 2023 offre des opportunités de connexion et de soutien au monde des affaires pour pousser à l'investissement et aux partenariats par le biais de sessions B2B. Le conseil d'organisation organise également une série d'ateliers et de conférences thématiques axés sur les problèmes urgents et les dernières tendances, allant de la technologie intelligente IoT, des réglementations douanières, de la compétitivité export-import au commerce électronique transfrontalier, de la formation des ressources humaines et de l'achat-Modèle Ship-Pay dans les exportations agricoles.Tran Thanh Hai, directeur adjoint du département d'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que l'exposition de 3 jours attire la participation de fournisseurs de services, d'équipements et de solutions logistiques, créant des conditions favorables pour les entreprises vietnamiennes à accéder à des solutions et des marchés internationaux.- VNA