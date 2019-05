Ha Nam, 12 mai (VNA) - La fête du Vesak 2019 a été lancée dans la matinée de dimanche 12 mai, lors d’une cérémonie solennelle organisée au Centre culturel bouddhique de Tam Chuc, district de Kim Bang, province septentrionale de Ha Nam.

La fête du Vesak des Nations unies (ONU) 2019 a été lancée dans la matinée de dimanche 12 mai. Photo: VNA

C'est la troisième fois que le Vietnam accueille cet événement, placé cette année sous le thème « Approche bouddhiste à l’égard du leadership mondial et du partage de la responsabilité pour une société durable ».

Y étaient présents, entre autres, le Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc; le président birman, Win Myint; le vice-président et président de la Rajya Sabha - la Chambre haute du Parlement indien, Venkaiah Naidu; le Premier ministre népalais, Khadga Prasad Sharma Oli; le président du Conseil national (Chambre haute du Parlement) du Bhoutan, Tashi Dorji; le secrétaire général adjoint des Nations Unies et secrétaire du Conseil économique et social de l’ONU, Armida Salsiah Alisjahbana; plusieurs ambassadeurs étrangers, plus de 1.650 délégués de 112 pays et territoires et plus de 20.000 bouddhistes, fidèles et habitants.

Après un programme artistique d’ouverture et les rituels religieux, les délégués ont entendu le message du président de l’Église bouddhique du Vietnam (EBV) présenté par le vénérable Thich Tri Quang, premier vice-président de l'EBV.

Le message a souligné que la 16e édition du Vesak constituait l'occasion pour les délégués de partager des solutions pour mener à bien les Objectifs du millénaire de l’ONU pour un monde de paix, de stabilité et de prospérité.

Héritant et valorisant des valeurs du bouddhisme vietnamien, l'EBV accompagne toujours la nation. L’accueil du Vesak 2019 affirme le rôle et la position internationale de l'EBV, a ajouté le message.

Dans son discours d'ouverture, le vénérable Thich Thien Nhon, président du Conseil du shanga de l’EBV et président du Comité d'organisation international du Vesak 2019, a déclaré que, plus que jamais, on devait travailler ensemble pour promouvoir les valeurs fondamentales du bouddhisme en termes de tolérance, de désintéressement, d'altruisme, d'harmonie et de paix afin de contribuer au règlement des défis mondiaux.

Le vénérable Thich Thien Nhon, président du Conseil du shanga de l’EBV et président du Comité d'organisation international du Vesak 2019. Photo: VNA

Le thème de la Journée du Vesak de l’ONU 2019 montre l’envergure et le sens de responsabilité du bouddhisme face aux fluctuations mondiales dans de nombreux aspects de la vie, ainsi que son attitude positive et sa confiance dans la capacité de contribuer à résoudre les problématiques de l’ère, a-t-il indiqué.

Les ateliers internationaux tenus dans le cadre du Vesak 2019 ont pour but de renforcer la coopération entre les communautés et les organisations bouddhistes mondiales afin de trouver et d'appliquer des solutions bouddhistes aux objectifs poursuivis par les Nations Unies, a-t-il ajouté.

Le vénérable Brahmapundit, président fondateur du Conseil international pour la Journée du Vesak. Photo: VNA

S'exprimant lors de la cérémonie, le vénérable Brahmapundit, président fondateur du Conseil international pour la Journée du Vesak, a apprécié les contributions de l’EBV et d’autres acteurs dans le succès des précédentes Journées du Vesak. Il s’est également déclaré convaincu que l’édition 2019 continuerait d’être un succès.

Le Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, a prononcé un discours important, soulignant que le Vesak avait dépassé le cadre d’une simple fête religieuse et culturelle pour promouvoir l'esprit du bouddhisme et transmettre le message du Bouddha sur la paix, l'harmonie, la tolérance et la gentillesse.

Le Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA

C’est aussi le fondement de l’établissement des relations de paix, d’amitié et de coopération entre les nations, les peuples, les religions et aussi une matière qui contribue à l’édification d’une vie civilisée, d’une vérité de paix et de prospérité et de développement durable pour le bien de l’Humanité, a souligné le chef du gouvernement vietnamien.

Il a estimé que le thème du Vesak 2019 montrait la responsabilité du bouddhisme envers la réalité et l'avenir de la société. “Chacun de nous est le messager du Bouddha qui prend soin, partage et matérialise son message de paix, de solidarité et d'amour, contribuant à repousser les conflits, la souffrance, la pauvreté, à amener les gens à une vie heureuse, à faire rayonner les significations du Vesak et à créer un nirvana dans le monde reel”, a-t-il dit.

Lors de cette cérémonie d’ouverture, les délégués ont également entendu le message du Directeur général de l'UNESCO, des dirigeants de pays et d’églises bouddhiques du monde. -VNA