Werner Gruber, chef de l'Agence suisse de coopération au développement au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Entre 2022-2024, le programme Soutenir l'innovation et la concurrence (ICG) devrait financer 10 à 15 sous-projets, avec un investissement maximal de 150.000 dollars/sous-projet.

Cette information a été donnée par Vu Ba Phu, chef du Département de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, lors de la cérémonie de lancement de la composante 3 du Projet de politique commerciale et de promotion des exportations du Vietnam, organisée le 25 juillet par le département.

Selon Vu Ba Phu, le Projet de politique commerciale et de promotion des exportations du Vietnam financé par le gouvernement suisse (projet SwissTrade) est un programme d'assistance technique sur le commerce durant 4 ans (de 2021 à 2024).

Werner Gruber, chef de l'Agence suisse de coopération au développement au Vietnam, a souligné que le programme ICG du projet SwissTrade créerait une nouvelle et importante force pour promouvoir les exportations, une dynamique de croissance et de développement des entreprises locales, tout en contribuant à la création de nouvelles opportunités d'emploi et un secteur privé dynamique.

Entre 2022-2024, le programme Soutenir l'innovation et la concurrence (ICG) devrait financer 10 à 15 sous-projets, avec un investissement maximal de 150.000 dollars/sous-projet.



Le projet SwissTrade comporte 3 composantes principales : soutien au ministère de l'Industrie et du Commerce pour élaborer la Stratégie d'import-export de produits pour la période 2021-2030 et un plan d'action avec et une feuille de route de mise en œuvre ; aide au ministère de l'Industrie et du Commerce à évaluer la situation actuelle et à mettre en place des forums de dialogue public-privé dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques en général, de la politique commerciale et de la promotion des exportations, en particulier ; soutien au ministère de l'Industrie et du Commerce dans l'élaboration et la mise en œuvre du programme ICG.

Le projet vise à aider le Vietnam à atteindre une croissance économique durable et à réduire la pauvreté en augmentant les activités commerciales, en améliorant la compétitivité internationale des petites et moyennes entreprises, en développant un mécanisme de dialogue public-privé et un écosystème dynamique pour soutenir la promotion des exportations. -VNA