Photo: internet



Kien Giang (VNA) - L’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la province de Kiên Giang au Sud, en collaboration avec le Centre national des bénévoles et d’autres, a lancé ce samedi 28 juillet, au district insulaire de Phu Quoc, la campagne «Rendons la mer plus propre » 2018.

L’événement figure dans le plan d’action de 28 antennes de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh des villes et provinces côtières. La protection de l’environnement ainsi que la sensibilisation des habitants et des touristes sur l’importance de protéger la mer, surtout le non usage des produits plastiques, représentent les principales missions de cette campagne, a informé le chef adjoint de l’Union des organisations des jeunes du Vietnam, Nguyen Kim Quy.

Au moins 28.000 personnes ont participé à la campagne 2018, avec notamment la création de groupes de bénévoles de protection de la mer qui maintiennent des activités régulières à travers la collecte de déchets, la réduction puis la suppression de l’utilisation du plastique. De nombreuses initiatives pour rendre la mer plus propre ont été proposées et appliquées.

En même temps que le lancement de la campagne à Kien Giang, 27 autres localités côtières du pays ont fait de même. Dans le cadre de celle-ci, le photographe Nguyen Manh Hung projette de faire 3.000 photos sur la mer et 5 vidéos pour sensibiliser la population sur la protection de l’environnement, notamment marin. -VNA