Des jeunes participant à la campagne "Nettoyons la mer". Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une conférence de presse à propos de la campagne "Nettoyons la mer" a été organisée jeudi matin à Hanoï par la Fédération de la jeunesse du Vietnam, le Centre national du volontariat et le Centre d'information VTV24 de la Télévision du Vietnam.

Selon Do Thi Kim Hoa, directrice du Centre national du volontariat, la campagne a pour but d'améliorer la conscience de la population, des touristes et de la communauté s'agissant du rôle important de la mer pour la vie humaine; d'appeler la communauté à conjuguer ses efforts pour protéger l'environnement maritime; d'organiser des activités pour le bien-être social; d'encourager les pêcheurs démunis résidant dans les provinces côtières à continuer d'aller en mer.

Lancée en 2016, cette campagne a attiré la participation des jeunes, des habitants, des organisations et des entreprises vietnamiennes et internationales.

Cette année, la campagne est active du 12 juillet au 31 août dans 28 villes et provinces. L'événement au niveau central sera organisé le 20 juillet dans le district insulaire de Phu Quoc, province de Kien Giang (Sud). Il devrait attirer au moins 28.000 participants.

Dans le cadre de la conférence de presse, le Centre national du volontariat, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et l'ambassade des États-Unis à Hanoï, ont lancé le concours de conception de poster et d'initiative "Nettoyons la mer" ayant pour thème "Atténuer la pollution des déchets ménagers". -VNA