Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a organisé le 12 septembre à Hanoï une cérémonie pour lancer la campagne de communication sur la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19 dans le nouveau contexte ayant pour thème "Pour un Vietnam fort et en bonne santé".

S’exprimant à la cérémonie, le vice-ministre de la Santé Mme Nguyen Thi Lien Huong a appelé les ministères, secteurs, organisations de masse, agences, unités et gens à agir ensemble pour améliorer la responsabilité et les obligations pour poursuivre les mesures préventives.

La campagne se déroule du 12 septembre au 31 octobre 2022, avec de nombreuses actions de communication au niveau central comme local. Le ministère de la Santé coopère avec l'Organisation mondiale de la santé au Vietnam, la Fondation Unilever Vietnam, le group Meta, Zalo Vietnam, Lotus Vietnam et d’autres partenaires pour déployer de nombreuses activités de communication sur les plateformes de réseaux sociaux populaires comme Facebook, Zalo, Tiktok, Youtube, Lotus...

La campagne attire la participation de nombreuses célébrités, acteurs, Hot tiktoker, KOLs, de nombreux experts dans les domaines de la santé, de la culture, de l'éducation...

Les activités précises incluent : Changer d'Avatar (Avatar) sur Facebook ; produire des séries d'actualités, d'articles, de reportages sur la situation épidémique, de recommandations pour prendre les mesures appropriées de prévention et de contrôle de l'épidémie… ; les publier sur le système de communication médicale, les réseaux sociaux populaires comme Facebook, Youtube, Lotus, kenh14, Soha, Afamily, CafeF, GenK, Sport5, Suckhoevadoisong.. .



Présent à la cérémonie de lancement de la campagne, le Dr Shane Fairlie, expert de l'Organisation mondiale de la santé au Vietnam, a estimé que la pandémie de COVID-19 ne pouvait pas être complètement contrôlée avant 2023, il y aurait encore de nouvelles souches virales imprévisibles. Par conséquent, au Vietnam, il est nécessaire de continuer à mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle. La couverture vaccinale et les mesures préventives individuelles restent des solutions importantes et nécessaires. -VNA