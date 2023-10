Le président de l'AN, Vuong Dinh Huê lors de la réunion. Photo : VNA Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 12 octobre, le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a donné des avis sur le rapport sur les résultats de la supervision thématique de la mise en œuvre des politiques et des lois liées au développement énergétique pour la période 2016-2021.

Au cours de la réunion, le secrétaire général de l'AN et président du Bureau de l'AN, Bui Van Cuong, a indiqué que, grâce à la supervision, la modification des réglementations légales de 21 groupes thématiques a été jugée nécessaire et que deux nouvelles lois ont été proposées pour ajuster l'état de gestion en la matière.



Sur la base des avis et des conclusions du Comité permanent de l’AN, l'équipe de surveillance se concentre sur l'achèvement du rapport et du projet de résolution et sollicite l'avis dudit comité par document pour l’envoyer à la 6e session de l'AN, a demandé M. Bui Van Cuong.



Le président de la Commission de la science, de la technologie et de l'environnement, chef adjoint permanent de la délégation de surveillance, Le Quang Huy. Photo : VNA Sur la base des avis et des conclusions du Comité permanent de l'AN, l'équipe de surveillance se concentre sur l'achèvement du rapport et du projet de résolution et sollicite l'avis dudit comité par document pour l'envoyer à la 6e session de l'AN, a demandé M. Bui Van Cuong.Le président de la Commission de la science, de la technologie et de l'environnement, chef adjoint permanent de la délégation de surveillance, Le Quang Huy, a déclaré que face à la question de la sécurité énergétique et de la garantie de l'approvisionnement en électricité, la question la plus difficile est le prix de l'électricité. C'est la question centrale de la supervision.

Lors de la réunion, le vice-président de l'Assemblée nationale Tran Quang Phuong a confirmé la nécessité de clarifier les récents obstacles et problèmes dans la gestion des prix de l'électricité, du charbon, du gaz et de l'essence, leurs causes et responsabilités.

En outre, a-t-il noté, la mise en œuvre de la planification électrique VII doit être évaluée plus soigneusement et les problèmes entre la planification énergétique et le transport identifiés lorsqu'un excès d'électricité est produit mais ne peut pas être connecté au réseau national.

De son côté, le président de l'AN, Vuong Dinh Huê, a souligné que la supervision doit souligner les responsabilités des agences, organisations et agences concernées. La promulgation de la Résolution doit souligner les questions majeures qui doivent être mises en œuvre dans la période à venir, notamment la transition énergétique équitable, éliminer les goulots d'étranglement institutionnels et politiques dans le développement énergétique, ajouter des données et mettre à jour de la situation réelle dans le projet de Résolution...

Pour promouvoir les résultats obtenus, surmonter les limites et les insuffisances et s'adapter rapidement au contexte de la nouvelle période, la délégation de supervision a proposé que le Comité permanent de l'Assemblée nationale adopte une Résolution sur le contrôle thématique de la mise en œuvre des politiques et lois actuelles en matière de développement énergique pour la période 2016-2021. - VNA