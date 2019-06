La présidente Nguyen Thi Kim Ngan rencontre des électeurs dans la commune de Tan Thoi, district de Phong Dien, ville de Can Tho.



Can Tho, 18 juin (VNA) - L'Assemblée nationale intensifiera son rôle de supervision pour veiller à ce que les préoccupations des électeurs soient traitées rapidement, a déclaré la présidente Nguyen Thi Kim Ngan.

Elle a rencontré des électeurs dans la commune de Tan Thoi, district de Phong Dien, ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, le 18 juin.

Elle a ajouté que l'organisation de réunions avec les électeurs et la collecte de leurs opinions avant et après les sessions de l’AN avaient permis aux agences, aux localités et aux secteurs de traiter les problèmes qui se posent.

Elle a souligné que l’application des technologies dans les sessions de l’AN visait à mieux servir les citoyens et les électeurs.

Discutant du recouvrement des avoirs dans les affaires de corruption, la dirigeante a réitéré la détermination du Parti et de l'État dans la lutte contre la corruption, en réaffirmant qu'il n'y avait pas de zone interdite dans la lutte anti-corruption.

Lors de la rencontre, Mme Ngan a noté les opinions des électeurs concernant les sanctions infligées à ceux qui fabriquent des produits contrefaits et non conformes aux normes, la soumission de frais d’hôpital, les politiques d’aide aux bénéficiaires de politiques sociales, etc.

Auparavant, la présidente de l’AN avait assisté à la cérémonie de mise en chantier du temple dédié aux Rois Hung à Can Tho, d’une valeur de 129 milliards de dongs financés par la société Van Phu Invest.

Il permet d'honorer les Rois Hung et fonctionne également comme une destination touristique dans la localité. -VNA