Le ministre p.i de la Santé, Nguyen Thanh Long, lors de la séance vendredi matin. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 10e session, l’Assemblée nationale a discuté en ligne, vendredi matin, du projet de loi sur la modification et le complément de certains articles de la loi sur la prévention et le contrôle du VIH/SIDA.



Ils ont discuté notamment des droits et obligations des personnes infectées par le VIH, du soutien au traitement et aux soins des personnes séropositives, des ressources pour le combat contre le VIH/SIDA...



Le ministre p.i de la Santé, Nguyen Thanh Long, a expliqué et clarifié certaines questions qui préoccupaient les députés de l'Assemblée nationale.



Le vice-président de l’Assemblée nationale Uong Chu Luu a demandé aux organes compétents de continuer d'étudier pour finaliser ce projet de loi afin que l'Assemblée nationale puisse le voter pour approbation lors de cette session.



Vendredi après-midi, les députés ont écouté un rapport concernant le projet de loi sur les Vietnamiens travaillant à l'étranger sous contrat (amendée), avant d’en discuter.



Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, a expliqué et clarifié certaines questions qui préoccupaient les députés de l'Assemblée nationale.



Le vice-président de l’Assemblée nationale Uong Chu Luu a également demandé aux organes compétents de parachever le projet de loi pour un vote pour approbation lors de cette session.



Samedi 24 octobre, l’Assemblée nationale discutera du projet de loi sur la protection de l’environnement (amendée) et du projet de résolution sur la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. -VNA