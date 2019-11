Hanoi, 27 novembre (VNA) - Mercredi, 27 novembre, dernière journée de sa 8è session, l’Assemblée nationale (AN) a adopté deux Résolutions sur le travail judiciaire et sur l'organisation du modèle de l’administration urbaine à Hanoï.

Photo : VNA

Par plus de 92,75% des voix, les députés ont adopté la Résolution sur la prévention et la lutte contre la criminalité et les violations, les travaux du Parquet populaire suprême et de la Cour populaire suprême et le travail d’exécution de peines.

Cette Résolution entre en vigueur depuis l’adoption par l’AN.

Avec 81,16%, l’AN a également la Résolution sur l’organisation du modèle de l’administration urbaine à Hanoi.

La 8e session parlementaire de la 14e législature a débuté le 21 octobre et se terminera le 27 novembre. –VNA