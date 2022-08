Hanoi (VNA) – Pour devenir un pays maritime puissant, le Vietnam s’est fixé comme objectif de développer les réseaux de villes côtières. Ce plan nécessite une stratégie globale, une orientation spécifique, des solutions concrètes et une gestion stricte pour un essor approprié.

Vue générale de la ville littorale de Dà Nang (Centre). Photo : VNA



Le Vietnam possède une longue façade maritime de plus de 3.260 km de côtes, plus d’un million de kilomètres carrés d’eaux territoriales relevant de sa souveraineté, de ses droits souverains et de sa juridiction ; avec deux archipels de Hoàng Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratleys) et plus de 3.000 autres archipels, îles et îlots.En tant que pays ayant un indice marin élevé - environ 0,01 (100 km² de surface maritime pour 1 km² de superficie terrestre), soit 6 fois plus que la moyenne mondiale, la mer occupe une place importante dans sa stratégie de développement économique.L’espace maritime du Vietnam abrite d’importants potentiels économiques et naturels propices au développement de nombreux secteurs importants du pays tels que le transport maritime, l’exploitation et la transformation des ressources minérales marines, la pêche et l’aquaculture, le tourisme maritime…Le Vietnam comprend 28 villes et provinces littorales (sur 64), qui concentrent actuellement plus de 50% de la population nationale. Environ la moitié des principales villes du pays se situent dans les zones côtières et insulaires. Ces potentiels constituent les forces motrices de l’essor des centres urbains littoraux.Ceux-ci se développent principalement le long du littoral du Centre et d’une partie du delta du Mékong comme Thanh Hoá, Vinh, Huê - Dà Nang - Hôi An, Tam Ky - Quang Ngai, Quy Nhon, Tuy Hoà - Phú Yên, Nha Trang - Cam Ranh, Ninh Thuân, Phan Thiêt, Rach Giá - Hà Tiên…Les villes côtières du Centre présentent un fort potentiel, favorable au développement du tourisme haut de gamme et des ports en eau profonde. Plusieurs d’entre elles ont réussi à se tailler une place de choix sur la carte touristique mondiale telles que Dà Nang, Hôi An (province de Quang Nam) ou Nha Trang (province de Khánh Hoà).Insuffisance de l’urbanisme côtierLa connexion entre l’économie maritime et le réseau de centres urbains littoraux facilitera la création de pôles économiques clés de chaque pays sous l’angle de la défense de sa souveraineté. Dans ce contexte, le Vietnam a mis l’accent sur l’élargissement des villes côtières dont le développement laisse encore à désirer, faute d’un aménagement approprié.Actuellement, l’urbanisme de la plupart des zones littorales privilégie les ouvrages au service de l’essor du tourisme. Pourtant, "l’aménagement de l’espace maritime à des fins touristiques a considérablement affecté le développement urbain durable car, dans plusieurs cas, ces travaux occupent la quasi-totalité de la façade maritime, et sont peu respectueux de la nature et de l’environnement", a indiqué l’architecte Trân Ngoc Chính, président de l’Association vietnamienne de planification et de développement urbains (VUPDA).D’après lui, cela a entraîné la restriction, voire la disparition, de l’espace public, et la limitation de la superficie réservée au réseau d’évacuation des eaux. Ainsi, les zones urbaines devront faire face aux inondations en cas de pluies torrentielles. Les risques d’érosion du littoral augmentent également sous l’impact du changement climatique.Faute d’investissements synchrones et coordonnés, les zones littorales manquent d’infrastructures complètes et modernes. L’envergure des ports maritimes, des aéroports côtiers et des centres logistiques reste modeste. Dans ce contexte, il est difficile de doper le développement des centres économiques maritimes au niveau national et régional.