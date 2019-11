L’ambassadrice du Canada au Vietnam, Deborah Paul, appelle la population de Hanoi et les amis étrangers à participer à la Course pour les enfants Hanoi 2019. Photo : BQT.

Hanoï (VNA) - L’ambassadrice du Canada au Vietnam et des participants de la Course pour les enfants Hanoï 2019 ont rendu visite le 5 novembre à des enfants atteints de cancer hospitalisés à l’Hôpital national de Pédiatrie de Hanoi.L’ambassadrice Deborah Paul a exprimé son émotion et son admiration à l’égard des petits patients qui se battent contre des maladies graves.Elle a appelé, à cette occasion, la population de la capitale et les amis étrangers à participer à la Course pour les enfants Hanoi 2019 prévue le 8 décembre prochain, au parc de Thông Nhât, afin de collecter des fonds en faveur des enfants en difficulté et atteints par le cancer ou des maladies cardiaques congénitales au Vietnam.La Course pour les enfants Hanoi 2019 est un événement sportif annuel organisé par l’Association d’amitié Vietnam - Canada, l’Ambassade du Canada au Vietnam et divers organismes basés à Hanoi.Lancée pour la première fois en 2000 sous le nom « Terry Fox Run », cette course vise à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et la responsabilité de la communauté vis-à-vis des soins de santé en général et de la prévention du cancer et des maladies cardiaques congénitales en particulier. Baptisé « la Course pour les enfants Hanoi » depuis 2009, le programme a financé des centaines de chirurgies cardiaques et de traitements du cancer pour les enfants défavorisés. -NDEL/VNA