Pham Binh Minh a souligné l’esprit de décentralisation et l’auto-responsabilité pour l’efficacité du programme cible national sur le développement socio-économique dans les régions de miniorités ethniques

L’Association des victimes vietnamiennes de l’agent orange/dioxine a organisé un séminaire scientifique international sur les maladies et affections liées à l'exposition à l'agent orange/dioxine.

Le 4e concours « Fierté du Vietnam » pour découvrir l'histoire et la culture nationales, pour les élèves des lycées et des centres d'enseignement et de formation professionnels, a été lancé.