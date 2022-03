L’ambassade du Vietnam en Russie s’efforce d'accueillir des ressortissants évacués d'Ukraine. Photo: VNA

Moscou (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Russie a annoncé le 14 mars qu'il y avait environ 65 à 70 Vietnamiens dans la ville de Kherson et environ 80 Vietnamiens dans la ville de Marioupol où se déroulent des combats.

L'ambassade continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités russes pour accueillir en toute sécurité tous les Vietnamiens des villes de l'Est de l'Ukraine évacués vers la Russie, a déclaré Nguyên Tung Lâm, conseiller et chef du département chargé des affaires communautaires de l’ambassade.

Auparavant, une délégation de l'ambassade du Vietnam en Russie et de l'Association des Vietnamiens de Krasnodar avait accueilli 14 Vietnamiens évacués d’Ukraine.



Le groupe des Vietnamiens évacués d’Ukraine comprend 11 adultes et trois enfants, qui vivent dans la ville ukrainienne de Kherson. Ils ont reçu des soutiens des missions de représentation du Vietnam en Ukraine et en Russie pour leur évacuation.

Il s’agit de 14 premiers ressortissants vietnamiens évacués de la zone de conflit à Kherson.

C'est le résultat des efforts conjoints et de l'attention particulière de l'Ambassade, de l'agence d'attaché de défense du Vietnam en Russie, de l'Association des Vietnamiens en Russie et du soutien indispensable des ministères russes de la Défense et des Affaires étrangères. -VNA