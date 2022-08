Cérémonie de réception d'antiquités vietnamiennes aux États-Unis. Photo: VNA

Washington (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Nguyen Quoc Dung a présidé le 5 août à Washington une cérémonie de réception d'antiquités culturelles remises par le Federal Bureau of Investigation (FBI-Bureau Fédéral d'Enquêtes).

Selon un représentant du FBI, en 2013 et 2014, lors de sa plus grande saisie de biens culturels, le FBI avait découvert et saisi une grande collection de plus de 7.000 artefacts et antiquités culturels détenus illégalement par un citoyen américain. Cette personne, avant sa mort, avait exprimé son souhait de les rendre aux communautés et pays d'origine. Le FBI avait ensuite identifié certains objets d'origine vietnamienne, dont une vase/pot, un ensemble d'outils de 8 pièces en cuivre et une hache de pierre.

Lors de la cérémonie de réception, l’ambassadeur Nguyen Quoc Dung a remercié la partie américaine. L'ambassade vietnamien remettra bientôt ces antiquités au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et au Musée national d'histoire du Vietnam, a-t-il indiqué, avant d’affirmer sa volonté de jouer le rôle de passerelle pour promouvoir la coopération entre les ministères, organes et agences des deux pays. -VNA