Thai Nguyên (VNA) - L’ambassade d’Israël au Vietnam finance un cours de formation pour 86 cardiologues de la province septentrionale de Thai Nguyên, animé par des experts israéliens.

Des représentants de l'ambassade d'Israël au Vietnam, des experts israéliens ainsi que des dirigeants et des médecins de Thai Nguyen posent pour une photo de groupe. Photo: baothainguyen.org.vn

Le cours, du 12 au 13 septembre, comprend à la fois des séances théoriques et pratiques, qui aident les cardiologues locaux à améliorer leur expertise.Il devrait faciliter la mise en œuvre de programmes et d’activités sur le traitement d’urgence des patients cardiovasculaires, ainsi que sur la consultation, le traitement et la formation cardiovasculaires dans la localité dans les temps à venir.Le 13 septembre, une délégation de l’ambassade conduite par l’ambassadeur Nadav Eshcar a rendu visite aux stagiaires. Plus tôt, ils ont rendu une visite de courtoisie aux dirigeants de Thai Nguyên et ont visité l’Université de Thai Nguyên.Outre Thai Nguyên, l’ambassade a également financé des cours similaires dans les provinces septentrionales de Bac Giang, Bac Kan et Cao Bang.-VNA