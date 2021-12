Hoa Binh (VNA) - L’ambassade d’Israël a remis lundi 13 décembre plus de 22.000 plantes aux agriculteurs de la commune de Bac Phong, district de Cao Phong, province montagneuse de Hoa Binh (Nord), faisant écho au projet de plantation d’un milliard d’arbres lancé par le Premier ministre vietnamien.

Des diplomates de l’ambassade d’Israël participent à la plantation d’arbre à Hoa Binh, le 13 décembre. Photo : VNA

L’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Nadav Eshcar, a déclaré que le cadeau est destiné à aider les résidents locaux à améliorer leurs moyens de subsistance et à contribuer à un environnement plus vert au Vietnam.

A cette occasion, le président du Comité populaire de la province de Hoa Binh, Bui Van Khanh, a appelé les associations, organisations et entreprises à continuer de planter des arbres dans les lieux de travail, usines et parcs industriels.

Le personnel de l’ambassade s’est joint aux responsables de Hoa Binh et aux membres du syndicat local des jeunes pour planter des arbres après la cérémonie de remise des arbres.

Dans le cadre du programme, les organisateurs ont remis des cadeaux à 14 familles qui ont reçu les plantes.

Le même jour, la délégation israélienne et des responsables locaux ont visité une installation de biogaz fabriquée par Israël dans une maison du district de Cao Phong.

Dans le cadre du projet de croissance d’un milliard d’arbres pour la période 2021-2025, 690 millions d’arbres seront cultivés dans les zones urbaines et rurales, et 310 millions plantés dans des forêts protégées, spéciales et de production.

Le projet vise à protéger l’écosystème, à améliorer les paysages, à s’adapter aux changements climatiques, à stimuler le développement socio-économique, à améliorer la qualité de vie des personnes et à favoriser la croissance durable du pays.

Selon le projet, l’objectif pour 2021 consiste à planter 182 millions d’arbres, à atteindre une moyenne de 204,5 millions d’arbres chaque année au cours de la période 2022-2025. – VNA