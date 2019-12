L'ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo prend la parole. Photo: baomoi.com



Hanoï (VNA) - L'ambassade de Chine au Vietnam a octroyé vendredi à Hanoï des bourses d'études d'une valeur de 3,5 millions de dongs pour chacune à 40 élèves de l'école primaire et du collège de Dao My (district de Lang Giang, province de Bac Giang) et du collège de Linh Son (province de Thai Nguyen).

Prenant la parole à cette occasion, l'ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo a souhaité que les élèves continuent de faire des efforts pour obtenir des bons résultats dans leurs études.

La remise des bourses constituait une activité significative contribuant au renforcement des relations d'amitié traditionnelles entre les peuples des deux pays. -VNA