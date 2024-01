Le parc national de Bidoup-Nui Ba a été reconnu en tant que site touristique. Photo: parc national de Bidoup-Nui Ba

Lam Dong (VNA) - Le Comité populaire de la province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre) a récemment reconnu le parc national de Bidoup-Nui Ba, dans le district de Lac Duong, comme site touristique.

Ces dernières années, une gamme d'activités écotouristiques a été organisée dans le parc national de Bidoup-Nui Ba pour répondre aux besoins des visiteurs nationaux et étrangers.

Conformément à la décision prise par le Comité populaire provincial, le Centre pour l'écotourisme et l'éducation environnementale du parc national de Bidoup-Nui Ba doit se conformer à la réglementation en vigueur dans la gestion et l'exploitation des activités touristiques sur ce site.

Le parc national de Bidoup – Nui Ba, l’un des plus grands du Vietnam, est situé au centre du plateau de Lam Vien, surnommé « le toit » de la région des Hauts Plateaux du Centre. Il a été classé comme l'un des quatre centres de biodiversité du Vietnam, l'une des 221 zones importantes pour les oiseaux au monde et une zone prioritaire pour le programme de conservation des principales chaînes de montagnes de Truong Son du Sud (zone SA3). Il fait également une partie de la Réserve naturelle de Lang Biang qui a été reconnue en 2015 par l'UNESCO

S'étendant sur plus de 70.000 hectares dont 91% de la superficie est constituée de forêts primaires, le parc national de Bidoup – Nui Ba est riche en flore et en faune. Il abrite aujourd'hui plus de 2.000 espèces de plantes, 131 d'animaux et 304 d'oiseaux.

Au cours des dernières années, le parc national de Bidoup-Nui Ba a organisé de diverses visites pour sensibiliser le public à la protection de l'environnement.

Il a accueilli plus de 39.000 touristes, dont 33.000 nationaux. L'année dernière, il a accueilli plus de 8.230 visiteurs pour un revenu de plus de 2,3 milliards de dôngs (93.600 dollars). -VNA