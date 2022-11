Photo: VNA

Lam Dong (VNA) - La province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre) met en œuvre de nombreuses politiques pour créer des conditions favorables aux Vietnamiens vivant à l'étranger afin de les encourager à contribuer davantage au développement national.

Selon le Comité populaire provincial, plus de 30.000 Vietnamiens d'outre-mer sont d’origine de Lam Dong. Ils vivent principalement aux États-Unis, en Australie et au Canada... Ils servent de passerelle entre Lam Dong et des localités d’autres pays, contribuant à promouvoir l'image du Vietnam en général et de cette province en particulier auprès d’amis internationaux.

À ce jour, les envois de fonds vers Lam Dong ont dépassé 220 millions de dollars. -VNA