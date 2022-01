Photo :vietnamnet.vn



Hanoï (VNA) - L'Alliance de détaillants pour réduire les sacs en nylon a vu le jour lors d’une cérémonie organisée le 14 janvier à Hanoï par l'Institut de stratégies et de politiques des ressources naturelles et de l'environnement (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement) et le Service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï.

Selon Nguyen Trung Thang, chef adjoint de l'Institut de stratégies et de politiques des ressources naturelles et de l'environnement, il s'agit d'une activité dans le cadre du Projet "Repenser le plastique - Une solution économique circulaire pour les déchets marins", financé par l’Union européenne et le gouvernement allemand et réalisé par l'Agence française de coopération technique internationale au Vietnam.

La création de l'alliance est la première initiative visant à rassembler les détaillants et à les aider à trouver une voix commune dans la réduction du plastique à usage unique. C’est une source d'encouragement pour la communauté des détaillants, démontrant un esprit positif d’alliance pour l'environnement et le développement durable stable au Vietnam.

Selon M. Thang, depuis l'apparition du COVID-19 au début de 2020, le nombre de sacs en plastique utilisés par les détaillants pour répondre à la demande d'achats en ligne a tendance à augmenter. Cela pose vraiment un problème de distribution et de consommation des sacs plastiques par les détaillants. Il est donc nécessaire d'aider les commerçants à trouver des solutions pour réduire la consommation de sacs plastiques.

S'exprimant lors de la cérémonie, Mme Tran Thi Phuong Lan, directrice par intérim du ministère de l'Industrie et du Commerce de Hanoï, a déclaré que la création de l’alliance contribuerait à atteindre l'objectif de réduction des sacs en plastique à usage unique, contribuant à atteindre les objectifs de production et de consommation durables.



Le 22 juillet 2021, le Premier ministre a promulgué la décision No 1316/QD-TTg approuvant le Projet de renforcement de la gestion des déchets plastiques au Vietnam, avec l'objectif : En 2025 : utiliser 100% de sacs plastiques et des emballages respectueux dans les centres commerciaux et les supermarchés à usage quotidien pour remplacer les sacs en plastique non dégradables ; assurer la collecte, la réutilisation, le recyclage et le traitement de 85 % des déchets plastiques générés ». -VNA