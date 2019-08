Depuis le début de la PPA, Hanoï a détruit environ 35.000 tonnes de viande de porcs.



Hanoï (VNA) – L’Allemagne, qui a acquit d’expériences de pays étrangers sur la prévention et la lutte contre la peste porcine africaine (PPA), est prête à les partager avec Hanoï.

C’est ce qu’a déclaré Han Joachim Fuchtel, secrétaire d'État au ministère fédéral allemand de l'alimentation et de l'agriculture, lors d’une séance de travail avec le Comité populaire de Hanoï, le 23 août.

Han Joachim Fuchtel a noté que la sécurité sanitaire des aliments était au cœur de l’attention de nombreuses villes. Hanoï pourrait envoyer des cadres pour participer à des cours de formation sur ce thème par l’intermédiaire des ambassades du Vietnam dans le monde, mais aussi consulter des technologies de villes allemandes avec lesquelles la capitale vietnamienne a noué des liens de jumelage.

Partageant cette opinion, le vice-président du Comité populaire de Hanoï Ngo Van Quy a affirmé que sa ville accordait une grande attention à la sécurité sanitaire des aliments. Ces derniers temps, la ville a ainsi organisé des cours de perfectionnement, des campagnes de sensibilisation et de contrôle de la qualité des matières premières agricoles.

Cependant, l’augmentation de la productivité agricole et la sécurité sanitaire des aliments font face encore à des difficultés et défis, en particulier la propagation de la peste porcine africaine. Depuis le début de cette épizootie, Hanoï a détruit environ 35.000 tonnes de viande de porcs. La ville continue de prendre des mesures de prévention et de lutte pour éradiquer l'épizootie fin 2019.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï a exprimé le souhait que les deux parties continueraient d'échanger et de coopérer dans la prévention et la lutte contre la PPA, la sécurité sanitaire des aliments, mais également dans d'autres domaines.

Il a espéré que le secrétaire d'État Han Joachim Fuchtel servirait de passerelle reliant les deux parties pour renforcer le commerce et l’investissement, contribuant à promouvoir les liens entre Hanoï et les localités allemandes, entre le Vietnam et l’Allemagne en général. –VNA