Lai Chau (VNA) – D’ici la fin de l’année, la province de Lai Chau (Nord) suivra de près la situation pour proposer rapidement des solutions appropriées et efficaces, afin d’atteindre avec succès les objectifs et les tâches définis pour l’année 2023.



Selon le président par intérim du Comité populaire provincial de Lai Chau, Tong Thanh Hai, les tâches et solutions clés comprennent l’accélération de la mise en œuvre des résolutions, des projets et programmes clés, la recherche de solutions spécifiques concernant les objectifs difficiles à atteindre en 2023, l’amélioration du climat d’investissement…



Au cours du premier semestre 2023, certains indicateurs économiques de la province ont connu une bonne augmentation par rapport à la même période l'an dernier. Les ventes au détail totales de biens et de services ont augmenté de 18,7%, le nombre total d'arrivées touristiques en hausse de 41,6%, la valeur de l’import-export, de 42,3%...-VNA