Hanoi, 14 février (VNA) - L’agence de presse indonésienne Antara a publié le 11 février un article soulignant l’importance des visites du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et de son épouse à Singapour et à Brunei du 8 au 11 février dans le contexte où l’ASEAN et le Vietnam en particulier promeuvent la reprise économique post-pandémique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la présidente de Singapour Halimah Yacob, le 9 février. Photo: VNA



Les visites transmettent un message clair de renforcer les liens économiques et politiques avec l’ASEAN, et Singapour et Brunei en particulier, pour édifier une communauté de l’ASEAN harmonieuse, prospère et durable, écrit l’article.

Les réalisations de la coopération économique entre le Vietnam et Singapour au cours des dernières années sont un point lumineux en Asie du Sud-Est. Singapour est toujours l’un des grands investisseurs du Vietnam dans l’ASEAN, se classant deuxième parmi 140 pays et territoires investissant dans le pays.

Outre la coopération bilatérale, le Vietnam et Singapour ont travaillé étroitement et activement au sein d’organisations et de forums régionaux et mondiaux tels que l’Organisation des Nations Unies, l’ASEAN et la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC). Les deux pays ont exprimé leur détermination d’apporter des contributions positives à l’édification d’une communauté de l’ASEAN forte et unie, en valorisant le rôle central et la voix commune de bloc sur les questions régionales et mondiales.

En tant que membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) et du Partenariat économique régional global (RCEP), le Vietnam et Singapour ont cherché à exploiter les avantages apportés par les accords de libre-échange de nouvelle génération, contribuant à soutenir le système commercial multilatéral et à la reprise de l’économie régionale après la pandémie.





Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le sultan du Brunei, Hassanal Bolkia, après leur entretien. Photo: VNA



En mars 2019, le Vietnam et Brunei ont porté leurs liens au niveau d’un partenariat intégral. Il s’agit d’un jalon important servant de base pour l’approfondissement des liens bilatéraux dans divers domaines.

Les deux pays ont convenu d’élaborer le Programme d’action sur la mise en œuvre du partenariat intégral Vietnam-Brunei pour la période 2023-2027, de poursuivre la mise en œuvre des accords signés, de prolonger un protocole d’accord dans l’agriculture et l’aquaculture, de faire face activement aux menaces traditionnelles et non traditionnelles et aux défis de sécurité, notamment la lutte contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité.

Ils se sont également coordonnés étroitement et efficacement lors des forums régionaux et internationaux, en particulier à l’ASEAN et aux Nations Unies, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Ils se sont engagés à continuer à coopérer étroitement ; à promouvoir les principes et la position communs de l’ASEAN sur ses relations avec ses partenaires, les questions relatives au Myanmar et à la Mer Orientale ; à accélérer la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et les négociations sur un code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et durable conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982. -VNA