Les footballeurs vietnamiens avec le trophée de l’AFF Suzuki Cup 2018, le 15 décembre au stade de My Dinh, à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam poursuit sa superbe année 2018 avec un titre de champion de l’AFF Suzuki Cup 2018. Le 15 décembre au stade national de My Dinh, à Hanoï, il a décroché le Graal en battant la Malaisie 1-0 lors du match retour de la finale.



Des cris de victoire, des larmes de bonheur et une joie incommensurable. Samedi soir 15 décembre 2018, le Onze national a remporté le deuxième Championnat d’Asie du Sud-Est de football - AFF Suzuki Cup - de son histoire. Un titre qui survient dix ans après le triomphe de 2008, et parachève une compétition au cours de laquelle les joueurs vietnamiens ont fait la démonstration d’un collectif à toute épreuve.



Record: 16 matchs consécutifs sans défaite



Le Vietnam a inscrit deux buts à l’extérieur au match aller et a fait un excellent début à Hanoï. Il a pris l’avantage à la 6e minute lorsqu’une passe du milieu de terrain Nguyên Quang Hai a trouvé l’attaquant Nguyên Anh Duc, dont la reprise de volée était trop puissante pour le gardien malaisien Fariza Marlias. Ce fut aussi le seul but du match.



"En fait, je ne peux pas exprimer mes sentiments maintenant. Je sais seulement que je suis très heureux. Au nom de l’équipe nationale, je tiens remercier beaucoup nos supporters. Grâce à leur encouragement, nous avons remporté ce championnat", a déclaré Nguyên Anh Duc.



Cette victoire impressionnante a permis au pays d’établir un nouveau record sur la série de matchs sans défaite: 16 matchs consécutifs (9 victoires et 7 matchs nuls). Auparavant, ce record était détenu par la France, championne du monde, avec 15 matchs consécutifs sans défaite (7 victoires et 8 matchs nuls).



Le dernier échec de la sélection nationale du Vietnam a eu lieu il y a plus de deux ans. Les "Rouge et or" se sont inclinés 2-1 face à l’Indonésie lors du match aller en demi-finale de l’AFF Suzuki Cup 2016. Et s’ils restent invaincus lors des deux matchs amicaux face à la République populaire démocratique de Corée et aux Philippines prévus respectivement les 25 et 31 décembre, ils clôtureront l’année 2018 avec succès après deux ans sans défaite.



Scènes de liesse partout au Vietnam



Les supporters hanoïens ont vécu un rêve éveillé. Photo : VNA



Des millions de Vietnamiens sont descendus dans les rues, dans une ambiance bon enfant, pour exprimer leur joie après la victoire du Onze vietnamien et lui transmettre leur gratitude et leur amour pour ces moments exceptionnels.



Beaucoup de bâtiments étaient ornés de drapeaux rouge et jaune. Et les restaurants, bars et terrasses étaient pris d’assaut par les supporters. Du Nord au Sud, dans le Centre, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang… en passant par le stade de Hàng Dây et les places de villages, des millions de supporters, vietnamiens mais aussi des touristes étrangers de passage, ont laissé éclater leur bonheur, et cette liesse s’est emparée de tout le pays.



À Hanoï, la foule a convergé de toute part vers le centre-ville, avec des concerts de vuvuzela. Toutes les rues étaient noires de monde pour fêter jusqu’au bout de la nuit ce deuxième sacre du Vietnam.



"C’est magnifique! Le sélectionneur sud-coréen Park Hang-seo et ses joueurs ont entamé l’année 2018 avec le titre de vice-champion de la Coupe d’Asie des nations U23 disputée en janvier en Chine. Et maintenant, ils continuent de nous offrir des moments magiques en remportant l’AFF Suzuki Cup", s’est réjoui Trân Van Phung, 37 ans, de Hanoï.



Pour Nguyên Huy Thành, 45 ans, aussi de Hanoï, "c’est une journée historique qui vient couronner les efforts exceptionnels de toute l’équipe tout au long de cette compétition". Il a également souligné que cette performance du Onze national "serait une source d’inspiration pour tous les jeunes footballeurs du pays".-CVN/VNA